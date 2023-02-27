Модульбанк помогает селлерам закупать продукцию в Узбекистане и Киргизии

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По информации, предоставленной в организации, банк через проверенных партнеров берет на себя все переговоры с местными производителями, помогает подобрать надежное производство, а также проконтролировать качество купленного товара.
“Узбекистан и Киргизия быстро наращивают производственные мощности и становятся для продавцов на маркетплейсах важными каналами поставки. При этом у восточных предпринимателей свой менталитет. В Киргизии и Узбекистане не любят торопиться, решать дела по телефону или в переписке, предпочитают встречи с глазу на глаз. Если вы не готовы лично объехать регион и самостоятельно вести встречи и переговоры, вам будет трудно вести там бизнес”, – отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Все сопровождение закупок в Киргизии и Узбекистане команда специалистов Модульбанка берет на себя. То есть на начальном этапе менеджер производит осмотр фабрики, производства, цеха, склады, оценивает чистоту и наличие оборудования. Он узнает у руководителей производства, достаточно ли запасов сырья и насколько подвижен их склад. Кроме того, специалист интересуется, сколько времени необходимо для приобретения нужных материалов, фурнитуры, аксессуаров, а также с какими производителями тканей и ниток сотрудничает фабрика. После этого менеджер просит предоставить возможность ознакомиться с процессом разработки моделей и запрашивает образцы тканей и готовых изделий. Затем он оценивает портфель клиентов поставщика. Собрав всю информацию, менеджер помогает предпринимателю выбрать производство.
После того, как оптимальный вариант для предпринимателя выбран, менеджер Модульбанка помогает заключить сделку на выгодных для него условиях. Уже перед отгрузкой товара специалист проверяет соответствие товара стандартам качества и техзаданию. В том числе контролируется соответствие к требованиям внешнего вида, цвету продукции и ее размерности. Также он проверит количество и вес товара, его упаковку, маркировку и отгрузочные документы.