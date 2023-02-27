Модульбанк помогает селлерам закупать продукцию в Узбекистане и Киргизии

Все сопровождение закупок в Киргизии и Узбекистане команда специалистов Модульбанка берет на себя. То есть на начальном этапе менеджер производит осмотр фабрики, производства, цеха, склады, оценивает чистоту и наличие оборудования. Он узнает у руководителей производства, достаточно ли запасов сырья и насколько подвижен их склад. Кроме того, специалист интересуется, сколько времени необходимо для приобретения нужных материалов, фурнитуры, аксессуаров, а также с какими производителями тканей и ниток сотрудничает фабрика. После этого менеджер просит предоставить возможность ознакомиться с процессом разработки моделей и запрашивает образцы тканей и готовых изделий. Затем он оценивает портфель клиентов поставщика. Собрав всю информацию, менеджер помогает предпринимателю выбрать производство.