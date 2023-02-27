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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Мужчина заживо сгорел в доме-бане под Нижним Тагилом

27 февраля 2023, 08:20
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
На территории коллективного ада «Золотой ключик» во время пожара заживо сгорел мужчина. Ему был 61 год.

Пожар произошел 25 февраля в 5.29. Спасателям удалось потушить пламя к 05.45. Горел дом площадью 36 кв. м, сообщает Отдел надзорной деятельности.

Предварительно известно, что мужчина жил один. Пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. На месте работали две единицы техники и восемь спасателей.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО

Отмечается, что с начала 2023 года в Нижнем Тагиле и ГО случилось 77 пожаров. А за февральские праздничные дни в Нижнем Тагиле. Во время пожара погибли два человека, еще один пострадал.

В настоящий момент зафиксирован рост пожаров на территории Горноуральского городского округа. Спасатели отправились в рейды для разъяснения людям правил обращения с огнем.

Мужчина заживо сгорел при пожаре в строительном вагончике под Нижним Тагилом
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#Нижний Тагил#Пожар#Погибший#Баня#Сады#Происшествия#Елена Озерова
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