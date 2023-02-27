На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
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Updated Сегодня, 10:25
25 января с 10.00 до 11.00 выездная комиссия на остановке «Горсовет» проверила соблюдение расписания автобусов № 43 и № 49. Первый из них ездит по маршруту «ТРЦ Райт — улица Булата Окуджавы», второй — от магазина «Европейский» на Гальянке до ДК Огнеупорщик на Тагилстрое. В состав комиссии входили представители МКУ «Управления городским хозяйством Нижнего Тагила» и перевозчика ООО «Техноком»,
За час, который проверяющие провели на остановке, вовремя не приехали по два автобуса обоих маршрутов. Отклонение от расписания составило до 14 минут. Теперь, согласно условиям договора, ООО «Техноком» должно выплатить штраф по пять тысяч рублей за каждое нарушение, то есть всего 20 тысяч рублей.
А 26 января в утреннее время проверка в отношении перевозчика ООО «Объединение Союз-НТ» в течение часа проводилась на остановке «Вокзал». Туда вовремя не приехали два автобуса № 46 («Кулинарное училище — Вокзал») и одна маршрутка № 20 («Вокзал — Выя — Красный Камень — Вокзал»). О чем и был составлен акт. Перевозчик должен выплатить 15 тысяч штрафа.
Напомним, контракты на 74,1 миллиона рублей с тремя компаниями-перевозчиками администрация Нижнего Тагила заключила в июне 2021 года. За полтора года в ходе проверок им было выписано 145 тысяч рублей штрафов за несоблюдение расписания.