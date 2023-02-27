На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года

За час, который проверяющие провели на остановке, вовремя не приехали по два автобуса обоих маршрутов. Отклонение от расписания составило до 14 минут. Теперь, согласно условиям договора, ООО «Техноком» должно выплатить штраф по пять тысяч рублей за каждое нарушение, то есть всего 20 тысяч рублей.