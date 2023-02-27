Неизвестные в Екатеринбурге расстреляли двух собак

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Одна из местных жительниц рассказала, что когда она добралась до места, то одного из трупов уже не было. Весь снег был в крови. По ее словам, жители ближайших домов видели тех, кто это сделал. Люди были с оружием, пишет Е1.
Местные жители хорошо знали псов и подкармливали их. Для них даже была оборудована специальная будка. Руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман передала тело собаки на экспертизу. Она показала, что у животного перебит позвоночник, повреждены сосуды, часть лопатки и ребра. Она умерла мгновенно. Зоозащитница обратилась в полицию.
По словам Вайман, собаки были выпущены в 2019 году. Они были добрыми и ни на кого не нападали.
Заявление уже зарегистрировано, участковые начали проверку, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.