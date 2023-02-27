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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Неизвестные в Екатеринбурге расстреляли двух собак

27 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Неизвестные в Екатеринбурге расстреляли двух собак. На животных были надеты чипы. Произошло убийство 26 февраля на Широкой речке около сада «Дружба-4». Очевидцы увидели двух собак, а также уезжавших на квадроцикле людей.

Одна из местных жительниц рассказала, что когда она добралась до места, то одного из трупов уже не было. Весь снег был в крови. По ее словам, жители ближайших домов видели тех, кто это сделал. Люди были с оружием, пишет Е1.

Местные жители хорошо знали псов и подкармливали их. Для них даже была оборудована специальная будка. Руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман передала тело собаки на экспертизу. Она показала, что у животного перебит позвоночник, повреждены сосуды, часть лопатки и ребра. Она умерла мгновенно. Зоозащитница обратилась в полицию.

По словам Вайман, собаки были выпущены в 2019 году. Они были добрыми и ни на кого не нападали.

Заявление уже зарегистрировано, участковые начали проверку, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

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#Ирина Кирилова#Животные#Собака#Убийство#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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