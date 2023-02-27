Объем лизинга для малого и среднего бизнеса от КМСП в 2023 году составит 2,4 млрд руб

Заявки на льготный лизинг будут приниматься через специальный онлайн-сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря расширению функционала площадки предприниматели смогут направлять в режиме онлайн полную анкету и комплект необходимых документов. Некоторые данные будут заполнены автоматически из цифрового профиля предпринимателя. Также будет проводиться автопроверка на стоп-факторы и правильность ввода данных. Кроме этого, сервис в автоматическом режиме рассчитает общую стоимость финансирования.