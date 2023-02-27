Объем лизинга для малого и среднего бизнеса от КМСП в 2023 году составит 2,4 млрд руб

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Глава корпорации Александр Исаевич рассказал об условиях данного лизингового продукта. Так, отечественное оборудование можно взять в лизинг под 6% годовых, иностранное – под 8% при сумме от полумиллиона до пятидесяти миллионов рублей, передают ria.ru.
Исаевич напомнил, что льготный лизинг является одной из мер господдержки субъектов МСП в рамках реализации национального проекта по поддержке малых и средних предприятий. Предприниматели получат возможность выгодного приобретения оборудования, что позволит им расширять свое производство и создавать новые рабочие места. Все это будет стимулировать развитие МСП-сферы в целом.
Льготный лизинг доступен только на новое оборудование для производства. Это прописано в условиях программы «Приоритет+». При наличии у предпринимателя поручительства региональной гарантийной организации аванс может составить от 0%. Льготный лизинг может действовать от 13 месяцев до 7 лет. Данный вид поддержки предполагает индивидуальный график платежей, включая платежи с отсрочкой.
Корпорация планирует запустить в дополнение к данному продукту лизинг с лимитом до ста миллионов рублей. Запуск дополнительной меры поддержки предусмотрен в рамках программы «Приоритет», которая предполагает привлечение средств из внешних источников. Общий размер поддержки для малого и среднего бизнеса при этом составит 7,1 миллиарда рублей.
По словам Исаевича, программа «Приоритет» предусматривает следующие ставки: для среднего бизнеса с лимитом до 100 миллионов рублей – до 6% плюс ключевая ставка Банка России, для малого бизнеса – 7% плюс ключевая ставка, для микробизнеса с лимитом до 50 миллионов рублей – 7,5% плюс ставка Банка России.
Заявки на льготный лизинг будут приниматься через специальный онлайн-сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря расширению функционала площадки предприниматели смогут направлять в режиме онлайн полную анкету и комплект необходимых документов. Некоторые данные будут заполнены автоматически из цифрового профиля предпринимателя. Также будет проводиться автопроверка на стоп-факторы и правильность ввода данных. Кроме этого, сервис в автоматическом режиме рассчитает общую стоимость финансирования.