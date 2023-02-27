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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Облаву на водителей автобусов устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

27 февраля 2023, 14:21
Фото: Отдел надзорной деятельности

36 нарушений выявили на автобусах сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле выявили 36 нарушений правил дорожного движения общественным транспортом. Проверка проводилась в рамках профилактического мероприятия.

Инспекторы проводили проверку транспорта в пунктах выпуска водителей на линию и на самих маршрутах. Особое внимание уделялось неисправностям, а также достоверности документов, требующихся для управления автобусом.

В общей сложности были проверены 168 автобусов. 150 из них курсируют по городским маршрутам, 12 автобусов осуществляют работу на пригородных и междугородних рейсах, еще 6 заказных и ведомственных автобусов.

В результате выяснилось, что шесть водителей управляли транспортом при наличии неисправностей, трое ездили без диагностической карты, подтверждающей, что транспорт допущен к участию в дорожном движении, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там уточнили, что рейдовые мероприятия продолжатся. В том числе будет обращено внимание на техническое состояние транспорта.

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#Ирина Кирилова#Автобус#ГИБДД#Водители#Транспорт#Свердловская область#Нижний Тагил#Новости УрФО
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