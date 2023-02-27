Облаву на водителей автобусов устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Инспекторы проводили проверку транспорта в пунктах выпуска водителей на линию и на самих маршрутах. Особое внимание уделялось неисправностям, а также достоверности документов, требующихся для управления автобусом.
В общей сложности были проверены 168 автобусов. 150 из них курсируют по городским маршрутам, 12 автобусов осуществляют работу на пригородных и междугородних рейсах, еще 6 заказных и ведомственных автобусов.
В результате выяснилось, что шесть водителей управляли транспортом при наличии неисправностей, трое ездили без диагностической карты, подтверждающей, что транспорт допущен к участию в дорожном движении, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там уточнили, что рейдовые мероприятия продолжатся. В том числе будет обращено внимание на техническое состояние транспорта.