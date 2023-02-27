Образцовый госпаблик: Минпросвещения и «Диалог» презентуют методику ведения соцсетей

По мнению чиновника, благодаря социальным сетям удается формировать комфортную и безопасную интернет-среду для молодежи, взрослого поколения и преподавателей. Бугаев подчеркивает, что сейчас необходимо не просто выкладывать в группы официальную информацию, но и подходить к ведению такой работы творчески. Необходимо привлекать к работе молодежь в лице учащихся и молодых педагогов.