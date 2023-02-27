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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Образцовый госпаблик: Минпросвещения и «Диалог» презентуют методику ведения соцсетей

27 февраля 2023, 16:21
Фото: pxhere.com
О стратегии ведения официальных страниц учебных заведений велись обсуждения в рамках экспертного совета «Диалога». Сотрудники профильных учреждений, эксперты в лице преподавателей и школьников озвучили наиболее актуальные проблемы и предложили стратегии их устранения.

Как сообщает newsnn.ru, также на мероприятии обсуждались темы мотивации администраторов и создания интересного для широкой аудитории контента.

В настоящее время госпаблики учебных заведений можно считать одной из самых популярных категорий официальных страниц. Как отмечает первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев, деятельность госпабликов сейчас является важнейшим инструментом ведения образовательного процесса и воспитания подрастающего поколения посредством интернета.

По мнению чиновника, благодаря социальным сетям удается формировать комфортную и безопасную интернет-среду для молодежи, взрослого поколения и преподавателей. Бугаев подчеркивает, что сейчас необходимо не просто выкладывать в группы официальную информацию, но и подходить к ведению такой работы творчески. Необходимо привлекать к работе молодежь в лице учащихся и молодых педагогов.

Согласно собранной VK статистике, число официальных страниц образовательной отрасли с меткой «госорганизация» достигает 64 тысяч. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов поделился секретами, как обеспечить аудитории максимальную пользу от посещения таких пабликов.

Он рассказал, что сообщества должны соответствовать нуждам граждан. Для этой цели VK предоставляет официальным группам учреждений целый спектр инструментов вовлечения аудитории, в том числе опросы, клипы, видео, прямые линии.

Автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы», которая взяла на себя функцию координатора инициативы по развитию госпабликов, сформирует из утвержденных экспертами рекомендаций образовательные программы для администраторов. Замглавы АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил о значимости развития официальных страниц и важности постоянной работы с ними.

Он рассказал о совместной деятельности Министерства просвещения РФ и организации «Диалог Регионы» по созданию методики развития госпабликов образовательных учреждений.

Стороны экспертного совета решили включить в методические рекомендации действенные механизмы мотивации сотрудников, привлечения школьников и молодых учителей к работе над авторским контентом, создания рубрик и тематических линий. Составленный документ будет доступен для изучения уже весной этого года.

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