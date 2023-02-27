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Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Обвинившая в преследовании экс-сожителя тагильчанка обратилась к Бастрыкину

27 февраля 2023, 16:57
Фото: 1MI
К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова, которая ранее обвинила своего бывшего сожителя в избиений, преследовании и порче имущества.

Юлия Киприянова обратилась к главе СК РФ с письмом, в котором она просит принять меры в отношении Александра Елисеева, своего бывшего партнера. Тагильчанка обвиняет его в издевательствах, преследовании и порче имущества — телефонов и автомобиля. Юлия считает, что ее жизни грозит опасность, а полиция при этом бездействует.

Я написала несколько заявлений в полицию по вышеуказанным фактам, однако полиция возбудила только одно уголовное дело по факту поломки последнего телефона, по всем остальным заявлениям был отказ, при этом я это знаю только со слов сотрудников отделов полиции. не имея на руках никаких документов. В полиции, фактически, лишили меня права обжаловать процессуальные решения, тем самым нарушая мои конституционные права. В данном случае, я опасаюсь за то, что из-за бездействия полиция моей жизни угрожает опасность, — написала Юлия в обращении к Александру Бастрыкину, которое имеется в распоряжении TagilCity.ru.

8 февраля в отношении Александра все же возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» из-за разбитого телефона. Как рассказала редакции представитель потерпевшей Юлия Липинская, Александр возместил ущерб Юлии, но только за разбитый телефон. За зеркала он компенсацию выплачивать не стал.

Сейчас Александр пытается отменить постановление о возбуждении уголовного дела, подав жалобу в суд.

Ранее Юлия рассказывала, что после расставания Александр преследовал ее, разбил ей телефоны, а также повредил авто. Также она утверждала, что в мае прошлого года он ее избил, за что заплатил штраф — 5 тысяч рублей.

Позже бывшая пара встретилась в программе «Мужское и женское» на Первом канале. Там мужчина сказал, что больше даже близко не подойдет к Юлии.

Угрозы, побои и разбитое авто. Тагильчанка обвиняет бывшего сожителя в преследовании
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин#Избиение#Сожитель#СУ СК#Жалоба#Происшествия
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