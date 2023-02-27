Пассажирка маршрутки погибла в ДТП под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Легковушка Honda столкнулась с маршруткой на трассе под Новосибирском утром 27 февраля. По данным ГИБДД по региону, пассажирка маршрутного такси скончалась.
Известно, что машина двигалась из Новосибирска в сторону Кузбасса. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, которая ехала в город Обь из Кемерова.
30-летняя женщина скончалась на месте. Пострадали и оба водителя. Всего помощь медиков потребовалась четверым людям. В маршрутке было семь пассажиров.