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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП под Новосибирском

27 февраля 2023, 11:48
Фото: 1MI
В аварии маршрутки и иномарки погибла женщина. ДТП произошло под Новосибирском.

Легковушка Honda столкнулась с маршруткой на трассе под Новосибирском утром 27 февраля. По данным ГИБДД по региону, пассажирка маршрутного такси скончалась.

Известно, что машина двигалась из Новосибирска в сторону Кузбасса. Водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, которая ехала в город Обь из Кемерова.

30-летняя женщина скончалась на месте. Пострадали и оба водителя. Всего помощь медиков потребовалась четверым людям. В маршрутке было семь пассажиров.

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