Почти 5 миллионов рублей отсудили свердловские заключенные из-за условий содержания

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Судьи отметили новую тенденцию: в прошлом году трехкратно возросло число исков от осужденных к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В основном, жалобы от заключенных поступают на нарушения условий содержания под стражей. Как правило, жалующиеся запрашиваю денежную компенсацию от ФСИН.
Судами региона в прошлом году было рассмотрено 879 таких дел, а годом ранее – 284. В 50% случаев исковые требования были удовлетворены, либо полностью, либо частично.
В общей сложности в пользу заключенных взыскали 4,7 миллиона рублей.