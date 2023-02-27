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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Почти 5 миллионов рублей отсудили свердловские заключенные из-за условий содержания

27 февраля 2023, 13:30
Фото: 1MI
На условия содержания под стражей стало поступать больше жалоб от осужденных в Свердловской области.

Судьи отметили новую тенденцию: в прошлом году трехкратно возросло число исков от осужденных к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В основном, жалобы от заключенных поступают на нарушения условий содержания под стражей. Как правило, жалующиеся запрашиваю денежную компенсацию от ФСИН.

Судами региона в прошлом году было рассмотрено 879 таких дел, а годом ранее – 284. В 50% случаев исковые требования были удовлетворены, либо полностью, либо частично. 

В общей сложности в пользу заключенных взыскали 4,7 миллиона рублей.

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