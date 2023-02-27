TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Пожилая пассажирка погибла в ДТП под Каменском-Уральским

27 февраля 2023, 14:57
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Каменск-Уральский – Барабановское – Усть-Багаряк произошла авария, в результате которой скончалась женщина-пассажир. Ей было 67 лет.

Еще два человека получили травмы в данном ДТП, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 27 февраля в 13:10. Предварительно известно, что 69-летний водитель авто Renault, поворачивая налево, выехал на встречку и не предоставил преимущества машине марки Daewoo Nexia, которая ехала по своей полосе.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Итогом происшествия стала смерть 57-летней пассажирки машины Renault. Она скончалась в реанимации. Еще два человека получили травмы – это 18-летний водитель Daewoo Nexia и его ровесница-пассажирка.

Проводится проверка. Известно, что оба водителя были пристегнуты.

Пассажирка маршрутки погибла в ДТП под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле в 2022 году 37 детей получили травмы в ДТП и один погибТри человека пострадали в ДТП на трассе под Нижними СергамиВодитель и пассажир скончались после ДТП с опорой ЛЭП на трассе Екатеринбург-Тюмень
#Елена Озерова#ДТП#Авария#Пассажиры#Реанимация#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Сегодня, 07:10
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Сегодня, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Сегодня, 10:23
Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год
Сегодня, 10:16
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Сегодня, 11:22