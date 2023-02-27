Пожилая пассажирка погибла в ДТП под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Еще два человека получили травмы в данном ДТП, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария произошла 27 февраля в 13:10. Предварительно известно, что 69-летний водитель авто Renault, поворачивая налево, выехал на встречку и не предоставил преимущества машине марки Daewoo Nexia, которая ехала по своей полосе.
Итогом происшествия стала смерть 57-летней пассажирки машины Renault. Она скончалась в реанимации. Еще два человека получили травмы – это 18-летний водитель Daewoo Nexia и его ровесница-пассажирка.
Проводится проверка. Известно, что оба водителя были пристегнуты.