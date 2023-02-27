«Пятерочка» продавала жителям Екатеринбурга сухофрукты с насекомыми

Представители ведомства провели надзорные мероприятия после публикации в СМИ, не привлекая к этому юридическое лицо. Выяснилось, что на прилавке в «Пятерочке» действительно выставлена на продажу фасованная смесь сухофруктов, внутри которой обнаружились «включения»: насекомые и личинки.