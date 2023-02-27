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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

«Пятерочка» продавала жителям Екатеринбурга сухофрукты с насекомыми

27 февраля 2023, 07:37
Фото: 1MI
Свердловчане рассказали, что в «Пятерочке» по улице Чкалова, 258 (ООО «Агроторг») обнаружили сухофрукты с насекомыми. Центральный Екатеринбургский отдел Управление Роспотребнадзора Свердловской области провел проверку и подтвердил информацию.

Представители ведомства провели надзорные мероприятия после публикации в СМИ, не привлекая к этому юридическое лицо. Выяснилось, что на прилавке в «Пятерочке» действительно выставлена на продажу фасованная смесь сухофруктов, внутри которой обнаружились «включения»: насекомые и личинки.

Также Роспотребнадзор выявил еще одну проблему — у продукции отсутствовала необходимая маркировка. Продавцу и производителю выдали предостережение и рекомендации по устранению нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Насекомые#Роспотребнадзор#Пятерочка#Происшествия
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