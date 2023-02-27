Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Холодная вода мутная, с осадком, на вкус отдает железом, присутствуют бактерии, тяжелые металлы, ртуть, слизь зеленоватого цвета, мелкие червячки, хлорный остаток, при отстаивании холодной воды образуется пленка, — значится в заявлении жителя Нижнего Тагила, которое поступило в Роспотребнадзор.
После жалобы тагильчанина 19 января 2023 года был проведен отбор проб холодной воды. Специалисты ведомства взяли жидкость из водопроводного крана в квартире дома по улице Космонавтов.
По результатам лабораторных испытаний холодная вода в точке [адрес] не соответствует гигиеническим требованиям по показателю — запах = 3 балла, при норме 2 балла, — заключили специалисты.
В результате ООО «Водоканал-НТ» получил от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании предложено провести мероприятия, направленные на улучшение качества холодной воды, а также провести повторный отбор проб холодной воды.