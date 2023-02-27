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Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов

27 февраля 2023, 12:15
Фото: 1MI

«Водоканал-НТ» получил предостережение Роспотребнадзора за воду с запахом в Тагиле

Холодная вода с запахом, уровень которого не соответствует гигиеническим требованиям, обнаружена в доме №10 по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Житель дома обратился в Роспотребнадзор с жалобой на плохую воду. Результаты замеров выявили нарушения. Ведомство объявило предостережение «Водоканал-НТ»
Холодная вода мутная, с осадком, на вкус отдает железом, присутствуют бактерии, тяжелые металлы, ртуть, слизь зеленоватого цвета, мелкие червячки, хлорный остаток, при отстаивании холодной воды образуется пленка, — значится в заявлении жителя Нижнего Тагила, которое поступило в Роспотребнадзор.

После жалобы тагильчанина 19 января 2023 года был проведен отбор проб холодной воды. Специалисты ведомства взяли жидкость из водопроводного крана в квартире дома по улице Космонавтов.

По результатам лабораторных испытаний холодная вода в точке [адрес] не соответствует гигиеническим требованиям по показателю — запах = 3 балла, при норме 2 балла, — заключили специалисты.
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В результате ООО «Водоканал-НТ» получил от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании предложено провести мероприятия, направленные на улучшение качества холодной воды, а также провести повторный отбор проб холодной воды.

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