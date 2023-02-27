Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов

«Водоканал-НТ» получил предостережение Роспотребнадзора за воду с запахом в Тагиле

Холодная вода с запахом, уровень которого не соответствует гигиеническим требованиям, обнаружена в доме №10 по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Житель дома обратился в Роспотребнадзор с жалобой на плохую воду. Результаты замеров выявили нарушения. Ведомство объявило предостережение «Водоканал-НТ»