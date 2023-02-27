Серебряного призера первенства по боксу в Екатеринбурге чуть не зарезал отец

Молодой человек 17-лет — серебряный призер первенства по боксу в Екатеринбурге. У него случилась потасовка с отцом, в результате которой родственник чуть не зарезал подростка. Причина, по которой папа напал на мальчика — отказ выпивать спиртное с семьей.