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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

Серебряного призера первенства по боксу в Екатеринбурге чуть не зарезал отец

27 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Молодой человек 17-лет — серебряный призер первенства по боксу в Екатеринбурге. У него случилась потасовка с отцом, в результате которой родственник чуть не зарезал подростка. Причина, по которой папа напал на мальчика — отказ выпивать спиртное с семьей.

Инцидент случился во время того, как семья юношу гостила у бабушки в Екатеринбурге по улице Большакова. Молодой человек не выпивал, так как является спортсменом. Он собрался идти домой.

Отец юноши начал высказывать недовольство из-за поведения сына. Мужчина взялся за нож и ударил несовершеннолетнего. Сейчас 17-летний боксер лежит в больнице: медики диагностировали повреждение тонкого кишечника. Главе семейства грозит уголовное наказание, а матери — административное, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Нож#Уголовное дело#Спиртное#Алкоголь#Ссора#Отец#Происшествия
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