Серебряного призера первенства по боксу в Екатеринбурге чуть не зарезал отец

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Инцидент случился во время того, как семья юношу гостила у бабушки в Екатеринбурге по улице Большакова. Молодой человек не выпивал, так как является спортсменом. Он собрался идти домой.
Отец юноши начал высказывать недовольство из-за поведения сына. Мужчина взялся за нож и ударил несовершеннолетнего. Сейчас 17-летний боксер лежит в больнице: медики диагностировали повреждение тонкого кишечника. Главе семейства грозит уголовное наказание, а матери — административное, сообщает «Ural Mash | Урал Мэш».