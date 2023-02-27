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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Шесть домов Тагила остались без отопления, а перевозчики получили 35 тысяч штрафов

27 февраля 2023, 15:26
Фото: 1MI
Шесть домов Нижнего Тагила остались без отопления, а перевозчики получили 35 тысяч рублей штрафов за январь. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 февраля.

Шесть многоэтажных домов в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов. Отключения коснулись домов на Ленинградском проспекте. Это произошло из-за аварии.

6 многоэтажек в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов
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Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
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В январе 2023 года перевозчики Нижнего Тагила были оштрафованы на 35 тысяч рублей. Причина – не выход автобусов на линии согласно графику. Нарушения зафиксированы у водителей семи автобусов.

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#Елена Озерова#Штрафы#Перевозчики#Многоэтажки#Отопление#Батареи#Эко-итоги#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил
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