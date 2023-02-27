Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Шесть многоэтажных домов в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов. Отключения коснулись домов на Ленинградском проспекте. Это произошло из-за аварии.
Холодная вода с запахом, не соответствующим гигиеническим требованиям, текла из крана в доме №10 по улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Житель дома пожаловался в Роспотребнадзор. Результаты замеров выявили нарушения и «Водоканал-НТ» получил предостережение.
В январе 2023 года перевозчики Нижнего Тагила были оштрафованы на 35 тысяч рублей. Причина – не выход автобусов на линии согласно графику. Нарушения зафиксированы у водителей семи автобусов.
Диоксид азота превышал норму в воздухе два дня в неделю, а журналисты нашли в поселке Горноуральском зловонные поля с фекалиями. Рассказываем о главных эко-итогах с 20 по 26 февраля.
37 детей травмировались в ДТП в Нижнем Тагиле в прошлом году, а один погиб. Эта цифра на 54,2% больше, чем год назад. В 2021 году пострадали 24 ребенка.