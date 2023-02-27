TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Сильные ветра надвигаются на Свердловскую область

27 февраля 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Свердловской области прогнозируется сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.

Детализированный прогноз разослали сотрудники ЕДДС. Ветер может продержаться на протяжении всего дня 28 февраля. Из-за этого существует риск обрывов ЛЭП, ДТП, образования пробок, аварий на системах ЖКХ и на дорогах.

Существует и риск возникновения происшествий и ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможны порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи при усилении ветра до 18 м/с.

Также не исключены перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов. Могут падать деревья и слабые рекламные конструкции.

Мокрый снег и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле в конце февраля
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Провода#Ветер#Аварии#Пробки#Спасатели#Природа#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Сегодня, 07:10
Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
Вчера, 04:00
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Сегодня, 10:23
Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год
Сегодня, 10:16
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
В Нижнем Тагиле в 2022 году 37 детей получили травмы в ДТП и один погиб
Сегодня, 09:11