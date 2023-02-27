Сильные ветра надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Детализированный прогноз разослали сотрудники ЕДДС. Ветер может продержаться на протяжении всего дня 28 февраля. Из-за этого существует риск обрывов ЛЭП, ДТП, образования пробок, аварий на системах ЖКХ и на дорогах.
Существует и риск возникновения происшествий и ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможны порывы линий электропередач, обрывы технических проводов связи при усилении ветра до 18 м/с.
Также не исключены перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов. Могут падать деревья и слабые рекламные конструкции.