Спортсмены из Тагила заняли все ступени пьедестала на соревнованиях по воркауту

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В индивидуальном фристайле среди юношей 15-17 лет первое место занял Владимир Жуков, а Шохруз Шодикулов стал вторым в категории «мужчины от 18 лет и старше». Тагильчанин Динислам Шамшиев не смог пробиться в число лидеров, однако получил опыт.
На следующих соревнованиях покажет себя, — уверен тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин.
В абсолютном зачете Владимир Жуков получил второе место, а Шохруз Шодикулов — третье. Первое место забрал спортсмен из Кургана.
На соревнованиях в Тюмени собрались представители разных городов. Проявить себя приехали 29 человек из различных точек России, в том числе из Нижнего Тагила. Команду тагильчан пригласили на мероприятие Сергей Мехнин и его команда, они же оплатили парням проживание и проезд. Об этом рассказал Фанис Хайруллин на личной странице в социальной сети. Он также принимал участие в состязаниях в роли жюри.