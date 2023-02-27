Спортсмены из Тагила заняли все ступени пьедестала на соревнованиях по воркауту

На соревнованиях в Тюмени собрались представители разных городов. Проявить себя приехали 29 человек из различных точек России, в том числе из Нижнего Тагила. Команду тагильчан пригласили на мероприятие Сергей Мехнин и его команда, они же оплатили парням проживание и проезд. Об этом рассказал Фанис Хайруллин на личной странице в социальной сети. Он также принимал участие в состязаниях в роли жюри.