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Спортсмены из Тагила заняли все ступени пьедестала на соревнованиях по воркауту

27 февраля 2023, 10:07
Фото: Фанис Хайруллин "ВКонтакте"
На всероссийских соревнованиях по воркауту, которые проходили в Тюмени, спортсмены из Нижнего Тагила заняли все ступени пьедестала и привезли в город медали разного достоинства: золото, серебро и бронзу.

В индивидуальном фристайле среди юношей 15-17 лет первое место занял Владимир Жуков, а Шохруз Шодикулов стал вторым в категории «мужчины от 18 лет и старше». Тагильчанин Динислам Шамшиев не смог пробиться в число лидеров, однако получил опыт.

На следующих соревнованиях покажет себя, — уверен тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин.
Фото: Фанис Хайруллин "ВКонтакте"

В абсолютном зачете Владимир Жуков получил второе место, а Шохруз Шодикулов — третье. Первое место забрал спортсмен из Кургана.

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На соревнованиях в Тюмени собрались представители разных городов. Проявить себя приехали 29 человек из различных точек России, в том числе из Нижнего Тагила. Команду тагильчан пригласили на мероприятие Сергей Мехнин и его команда, они же оплатили парням проживание и проезд. Об этом рассказал Фанис Хайруллин на личной странице в социальной сети. Он также принимал участие в состязаниях в роли жюри.

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