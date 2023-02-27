«Такое бывает»: Жительница Екатеринбурга обвинила ветклинику в гибели собаки

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Теперь Татьяна планирует обратиться в суд с иском к клинике «Зоодоктор». Джек-рассел-терьеру по кличке Черри операцию делали 26 февраля. Однако во время процедуры сердце животного остановилось, пишет «КП-Екатеринбург».
Хозяева готовили питомца к выставкам. Однако у него слезились глаза. 24 февраля Татьяна отнесла ее в клинику. Офтальмолог заявил, что причиной этого является заворот век. Данная проблема решается хирургическим путем. В частности, проводится блефаропластика.
На консультации врачи сказали, что операция косметическая и собаки ее нормально переносят, утверждает хозяйка питомца. 25 февраля у Черри был взят анализ крови, а 26 февраля проведено УЗИ сердца. Патологий выявлено не было.
Собаку забрали на операцию, но позднее позвонили и сообщили о ее кончине.
На мои вопросы о том, почему Черри умерла, мне сказали: «Такое бывает». Главного врача мне так и не позвали, обосновали тем, что все на выходном. Единственное, они предложили забрать тело Черри на кремацию, так как сейчас похоронить ее нигде, — говорит Татьяна.
Она отметила, что перед ней никто не извинился. При этом заводчица сказала, что нужно провести в другой клинике вскрытие. После получения результатов Татьяна планирует обратиться в суд.