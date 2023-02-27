TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

«Такое бывает»: Жительница Екатеринбурга обвинила ветклинику в гибели собаки

27 февраля 2023, 14:43
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга обвинила ветклинику в гибели собаки

Жительница Екатеринбурга обвинила ветеринарную клинику в гибели собаки во время косметической операции. Перед процедурой у животного брали анализы. Они были в норме.

Теперь Татьяна планирует обратиться в суд с иском к клинике «Зоодоктор». Джек-рассел-терьеру по кличке Черри операцию делали 26 февраля. Однако во время процедуры сердце животного остановилось, пишет «КП-Екатеринбург».

Хозяева готовили питомца к выставкам. Однако у него слезились глаза. 24 февраля Татьяна отнесла ее в клинику. Офтальмолог заявил, что причиной этого является заворот век. Данная проблема решается хирургическим путем. В частности, проводится блефаропластика.

На консультации врачи сказали, что операция косметическая и собаки ее нормально переносят, утверждает хозяйка питомца. 25 февраля у Черри был взят анализ крови, а 26 февраля проведено УЗИ сердца. Патологий выявлено не было.

Собаку забрали на операцию, но позднее позвонили и сообщили о ее кончине.

На мои вопросы о том, почему Черри умерла, мне сказали: «Такое бывает». Главного врача мне так и не позвали, обосновали тем, что все на выходном. Единственное, они предложили забрать тело Черри на кремацию, так как сейчас похоронить ее нигде, — говорит Татьяна.

Она отметила, что перед ней никто не извинился. При этом заводчица сказала, что нужно провести в другой клинике вскрытие. После получения результатов Татьяна планирует обратиться в суд.

Неизвестные в Екатеринбурге расстреляли двух собак
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Екатеринбург#Свердловская область#Собака#Животные#Операция#Ветеринар#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Сегодня, 07:10
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Сегодня, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Сегодня, 10:23
Более сотни свердловчан оштрафованы за дискредитацию ВС РФ за 2022 год
Сегодня, 10:16
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Сегодня, 11:22