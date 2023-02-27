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Published Сегодня, 09:09

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Танкист из Свердловской области пропал в зоне СВО

27 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI
На спецоперации пропал танкист из Слободо-Туринского района Свердловской области. Об этом рассказала его мать, которая пытается установить его местоположение с конца прошлого года.

Женщине известно, что ее сын получил ранение в результате подрыва танка. В списках раненых, погибших, а также пропавших без вести его нет. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Очень редко, но происходит, когда военнослужащего не могут найти либо из-за бюрократических ошибок, либо связи нет, либо физически он неизвестно где. Для помощи в розыске земляка-уральца обратился к начальнику Генштаба Герасимову, - сказал Максим Иванов.

Также он выразил уверенность в том, что военный будет найден.

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