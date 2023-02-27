Танкист из Свердловской области пропал в зоне СВО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Женщине известно, что ее сын получил ранение в результате подрыва танка. В списках раненых, погибших, а также пропавших без вести его нет. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Очень редко, но происходит, когда военнослужащего не могут найти либо из-за бюрократических ошибок, либо связи нет, либо физически он неизвестно где. Для помощи в розыске земляка-уральца обратился к начальнику Генштаба Герасимову, - сказал Максим Иванов.
Также он выразил уверенность в том, что военный будет найден.