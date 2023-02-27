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Текстильный цех сгорел в Верхней Пышме

27 февраля 2023, 03:33
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
Пожар в Верхней Пышме
Пожар охватил площадь в 200 квадратных метров на территории текстильного цеха. Организация располагается на улице Калинина в Верхней Пышме. Инцидент случился 26 февраля приблизительно в 16:37 по уральскому времени.

До приезда пожарных людям в количестве трех человек удалось самостоятельно эвакуироваться из здания. Данных о пострадавших в ГУ МЧС Свердловской области не поступало, сообщает ведомство.

Известно, что для борьбы с пламенем к месту случившегося прибыли 13 пожарных машин и 41 огнеборец. Ограничить огонь в распространении удалось к 17:49 по уральскому времени, а потушить открытое горение — к 17:57. Тлеющие фрагменты постройки в Верхней Пышме проливали до 19:10.

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#Пожар#Огонь#Цех#Текстиль#Происшествия#Верхняя Пышма#Анна Варнакина
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