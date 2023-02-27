Текстильный цех сгорел в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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До приезда пожарных людям в количестве трех человек удалось самостоятельно эвакуироваться из здания. Данных о пострадавших в ГУ МЧС Свердловской области не поступало, сообщает ведомство.
Известно, что для борьбы с пламенем к месту случившегося прибыли 13 пожарных машин и 41 огнеборец. Ограничить огонь в распространении удалось к 17:49 по уральскому времени, а потушить открытое горение — к 17:57. Тлеющие фрагменты постройки в Верхней Пышме проливали до 19:10.
Ранее под Екатеринбургом вспыхнул семейный загородный клуб, оформленный в русском стиле.