Текстильный цех сгорел в Верхней Пышме

Известно, что для борьбы с пламенем к месту случившегося прибыли 13 пожарных машин и 41 огнеборец. Ограничить огонь в распространении удалось к 17:49 по уральскому времени, а потушить открытое горение — к 17:57. Тлеющие фрагменты постройки в Верхней Пышме проливали до 19:10.