Три человека пострадали в ДТП на трассе под Нижними Сергами

Ранее в Нижнем Тагиле 35-летний свердловчанин наехал на женщину на пешеходном переходе. С травмами тагильчанку отправили в Демидовскую горбольницу. Госавтоинспекторам автовладелец рассказал, что пострадавшая неожиданно появилась на дорожном полотне, поэтому он не успел остановиться и предотвратить аварию. Известно, что на момент произошедшего автомобилист не находился в состоянии алкогольного опьянения.