Три человека пострадали в ДТП на трассе под Нижними Сергами

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
На данный момент известно, что авария случилась по причине нарушения ПДД человеком, управляющим Lada Granta. Водитель свернул на «встречку» по неизвестным причинам. ДТП случилось на автомагистрали Р-242, сообщает ГИБДД по Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле 35-летний свердловчанин наехал на женщину на пешеходном переходе. С травмами тагильчанку отправили в Демидовскую горбольницу. Госавтоинспекторам автовладелец рассказал, что пострадавшая неожиданно появилась на дорожном полотне, поэтому он не успел остановиться и предотвратить аварию. Известно, что на момент произошедшего автомобилист не находился в состоянии алкогольного опьянения.