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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Три человека пострадали в ДТП на трассе под Нижними Сергами

27 февраля 2023, 06:15
Фото: 1MI
Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на трассе под Нижними Сергами. В ДТП травмировались 3 пассажира.

На данный момент известно, что авария случилась по причине нарушения ПДД человеком, управляющим Lada Granta. Водитель свернул на «встречку» по неизвестным причинам. ДТП случилось на автомагистрали Р-242, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

35-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
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Ранее в Нижнем Тагиле 35-летний свердловчанин наехал на женщину на пешеходном переходе. С травмами тагильчанку отправили в Демидовскую горбольницу. Госавтоинспекторам автовладелец рассказал, что пострадавшая неожиданно появилась на дорожном полотне, поэтому он не успел остановиться и предотвратить аварию. Известно, что на момент произошедшего автомобилист не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Анна Варнакина#Авария#Фура#Травмы#ДТП#Нижние Серги
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