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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

«Упал и умер»: Мужчина скончался в ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле

27 февраля 2023, 14:01
Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

Мужчина внезапно умер в ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле

Мужчине внезапно стало плохо, он упал и умер на месте. Случился инцидент в ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле сегодня 27 февраля 2023 года.

На вид мужчина в возрасте. Некоторые утверждают, что он был нетрезв. На место приехали полиция и скорая помощь, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

На данный момент по факту произошедшего Следственный комитет по Свердловской области проводит осмотр места происшествия, а также опрашиваются очевидцы. Тело мужчины направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не криминальная. Телесных повреждений не выявлено.

Полиция, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устанавливает личность погибшего.

По предварительной версии, не криминал — гражданину стало плохо, упал и умер, — сказал Валерий Горелых.
Стали известны результаты вскрытия тела погибшего на морозе школьника в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Нижний Тагил#Смерть#Полиция#Труп#ТРЦ Кит#Происшествия#Новости УрФО
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