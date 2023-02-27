Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На вид мужчина в возрасте. Некоторые утверждают, что он был нетрезв. На место приехали полиция и скорая помощь, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».
На данный момент по факту произошедшего Следственный комитет по Свердловской области проводит осмотр места происшествия, а также опрашиваются очевидцы. Тело мужчины направлено на экспертизу. Предварительно, смерть не криминальная. Телесных повреждений не выявлено.
Полиция, по словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, устанавливает личность погибшего.
По предварительной версии, не криминал — гражданину стало плохо, упал и умер, — сказал Валерий Горелых.