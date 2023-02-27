TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Уровень безработицы снизился в Свердловской области

27 февраля 2023, 04:11
Фото: 1MI
По итогам последних 4 месяцев 2022 года в Свердловской области зафиксировали снижение уровня безработицы. Годом ранее показатель составлял 3,7%, а сейчас упал до 3,2%.

Данные позволили Свердловской области занять 28 место во всероссийском рейтинге субъектов по уровню безработицы. Из ежегодного списка регионов и областей, который опубликовало РИА «Новости», следует, что показатель безработных свердловчан за год снизился на 0,5%.

Также стало известно, что житель Среднего Урала находит место работы за 6,1 месяца. В 2021 году на эти же цели свердловчанин тратил в среднем 5,6 месяца.

Пенсионеры работают, бакалавры сидят дома: безработица в Тагиле стремится к нулю
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что безработица в Нижнем Тагиле стремится к нулю: исследования показали минимальный уровень за 3 прошедших года. В октябре 2022 года показатель составил 0,45%.

Читайте также:
Губернатор Свердловской области сообщил о резком сокращении безработицыВ России ужесточат правила выдачи пособий по безработицеЭксперты оценили влияние трудовой миграции на безработицу в РФ
#Анна Варнакина#Безработица#Поиск работы#Работа#Общество#Свердловская область#Рейтинг
Подпишитесь
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Сегодня, 07:10
Три закупки свердловского Минздрава на 380 млн рублей были отменены из-за жалоб в ФАС
24 февраля 07:00
Вонь от навоза с агрокомплекса «Горноуральский» отравляет жизнь поселку под Тагилом
Вчера, 04:00
Крокодил Гена, Незнайка и единорог: как прошла «Вагонская снежинка» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:56
«Мы путаем демократию с распущенностью»: декан ФСБЖ о Тагиле, СВО, уважении и детях
23 февраля 09:45
Год с начала СВО. Как спецоперация поменяла жизнь и судьбы тагильчан
24 февраля 05:00