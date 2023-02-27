Уровень безработицы снизился в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Данные позволили Свердловской области занять 28 место во всероссийском рейтинге субъектов по уровню безработицы. Из ежегодного списка регионов и областей, который опубликовало РИА «Новости», следует, что показатель безработных свердловчан за год снизился на 0,5%.
Также стало известно, что житель Среднего Урала находит место работы за 6,1 месяца. В 2021 году на эти же цели свердловчанин тратил в среднем 5,6 месяца.
Ранее стало известно, что безработица в Нижнем Тагиле стремится к нулю: исследования показали минимальный уровень за 3 прошедших года. В октябре 2022 года показатель составил 0,45%.