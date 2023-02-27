В «Лужниках» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Исследование показало, что большинство опрошенных россиян (78%) были осведомлены о проведении митинга-концерта. У 65% тех, кто знал о нем, оно вызвало положительные эмоции, и лишь 12% сообщили о негативных эмоциях. Еще 11% отметили, что у них не было сильных эмоциональных реакций. На вопрос о том, какое впечатление произвел на них митинг-концерт, 67% россиян, знавших о мероприятии, ответили, что положительное, тогда как 12% респондентов высказали свое отрицательное мнение о концерте, пишет РИА Новости.