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В «Лужниках» прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества

27 февраля 2023, 15:00
Фото: 1MI
22 февраля 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По результата опроса, заказанного Экспертным институтом социальных исследований, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил отчет о том, как россияне оценивают

Исследование показало, что большинство опрошенных россиян (78%) были осведомлены о проведении митинга-концерта. У 65% тех, кто знал о нем, оно вызвало положительные эмоции, и лишь 12% сообщили о негативных эмоциях. Еще 11% отметили, что у них не было сильных эмоциональных реакций. На вопрос о том, какое впечатление произвел на них митинг-концерт, 67% россиян, знавших о мероприятии, ответили, что положительное, тогда как 12% респондентов высказали свое отрицательное мнение о концерте, пишет РИА Новости.

Исследование также выявило, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Большинство (79%) граждан, которые были осведомлены о прошедшем концерте, назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что подобный митинг-концерт следует проводить. Только 14% из группы осведомленных респондентов считают, что митинг-концерт был незначим для участников СВО и членов их семей, а еще 16% в этой же группе посчитали уместным отказаться от его проведения.

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