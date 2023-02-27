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Published Сегодня, 09:11

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В Нижнем Тагиле в 2022 году 37 детей получили травмы в ДТП и один погиб

27 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI
37 детей получили травмы в различных ДТП в Нижнем Тагиле в 2022 году. Это на 54,2% больше, чем годом ранее. В 2021 году пострадали 24 несовершеннолетних.

Всего за 12 месяцев прошлого года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в городе 33 аварии с участием детей, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Нередки случаи, когда дети перебегают проезжую часть в неположенном месте и попадают под колеса автомобилей. Так, например, в конце ноября 13-летний мальчик вышел из трамвая и решил перебежать дорогу. В результате на него допустил наезд водитель Renault, скрылся с места аварии, но был найден. Школьник получил ушиб ноги.

Подросток перебегал дорогу у остановки трамвая и попал под машину в Нижнем Тагиле
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10 ДТП в Нижнем Тагиле произошло по вине самих детей, шесть из которых были пешеходами, трое — велосипедистами и один — водителем автомашины. Из-за этого один ребенок погиб и 10 получили увечья. Прирост к 2021 году составил 233%, тогда виновниками аварий стали трое несовершеннолетних.

15 августа 16-летний подросток взял без разрешения ключи от иномарки у своей матери и поехал кататься с друзьями. При этом, прав у него было. Ключи находились в свободном доступе, родители хранили их на тумбочке.

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Ночью Hyundai вылетел на красный свет на перекрестке улиц Газетная и Октябрьская революция и врезался в карету скорой помощи, ехавшую на вызов. Очевидцы сообщали, что водитель был пьян и накануне поездки «тусил» в сауне. В результате погибли пять человек, в том числе медик-фельдшер.

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