В Нижнем Тагиле в 2022 году 37 детей получили травмы в ДТП и один погиб

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Всего за 12 месяцев прошлого года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в городе 33 аварии с участием детей, что на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Нередки случаи, когда дети перебегают проезжую часть в неположенном месте и попадают под колеса автомобилей. Так, например, в конце ноября 13-летний мальчик вышел из трамвая и решил перебежать дорогу. В результате на него допустил наезд водитель Renault, скрылся с места аварии, но был найден. Школьник получил ушиб ноги.
10 ДТП в Нижнем Тагиле произошло по вине самих детей, шесть из которых были пешеходами, трое — велосипедистами и один — водителем автомашины. Из-за этого один ребенок погиб и 10 получили увечья. Прирост к 2021 году составил 233%, тогда виновниками аварий стали трое несовершеннолетних.
15 августа 16-летний подросток взял без разрешения ключи от иномарки у своей матери и поехал кататься с друзьями. При этом, прав у него было. Ключи находились в свободном доступе, родители хранили их на тумбочке.
Ночью Hyundai вылетел на красный свет на перекрестке улиц Газетная и Октябрьская революция и врезался в карету скорой помощи, ехавшую на вызов. Очевидцы сообщали, что водитель был пьян и накануне поездки «тусил» в сауне. В результате погибли пять человек, в том числе медик-фельдшер.