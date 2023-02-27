В Нижнем Тагиле в 2022 году 37 детей получили травмы в ДТП и один погиб

10 ДТП в Нижнем Тагиле произошло по вине самих детей, шесть из которых были пешеходами, трое — велосипедистами и один — водителем автомашины. Из-за этого один ребенок погиб и 10 получили увечья. Прирост к 2021 году составил 233%, тогда виновниками аварий стали трое несовершеннолетних.