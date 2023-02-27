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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Свердловской области разом перестанут работать телевизоры

27 февраля 2023, 14:00
Фото: 1MI

Экстренное оповещение для свердловчан покажут по телевизору вместо программ

В Свердловской области на один день телевизоры заработают по-новому. На экране можно будет увидеть экстренное оповещение вместо какой-либо программы.

Запланировано это 1 марта. Данные работы запланированы в рамках проверки системы оповещения, пишет Е1.

Проверка запланирована на 10:43. Предполагается, что она продлится около одной минуты. Если после проверки ТВ-каналы не продолжат работать, то граждан просят сообщить об этом по телефону: 8 800 220-20-02.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области некоторые жители, слушающие радио, услышали сигнал воздушной тревоги. Женский голос призывал граждан спрятаться в укрытие. В МЧС рассказали, что это был взлом.

В Свердловской области на радиостанциях прозвучала воздушная тревога
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#Елена Озерова#Телевизор#Проверка#Каналы#Общество#Новости УрФО
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