В Свердловской области разом перестанут работать телевизоры

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Запланировано это 1 марта. Данные работы запланированы в рамках проверки системы оповещения, пишет Е1.
Проверка запланирована на 10:43. Предполагается, что она продлится около одной минуты. Если после проверки ТВ-каналы не продолжат работать, то граждан просят сообщить об этом по телефону: 8 800 220-20-02.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области некоторые жители, слушающие радио, услышали сигнал воздушной тревоги. Женский голос призывал граждан спрятаться в укрытие. В МЧС рассказали, что это был взлом.