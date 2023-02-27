В туристическом форуме на Камчатке приняли участие почти 800 человек

Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков отметил, что главным итогом мероприятия стал интерес к Камчатскому краю как к площадке для инвестиций в развитие сферы туризма. Он выразил надежду, что все вопросы, которые обсуждались на мероприятии, будут реализованы в проектах.