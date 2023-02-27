В туристическом форуме на Камчатке приняли участие почти 800 человек

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Как пишет издание Vostokmedia, деловой форум “Дальний Восток - зима открытий” был организован правительством Камчатского края. Содействие в проведении мероприятия оказали Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО, Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития Российской Федерации и Фонд Росконгресс. В качестве информационного партнера выступил медиахолдинг 1MI.
На форуме работали 24 площадки, спикерами которых стали свыше ста экспертов туристической индустрии, представителей органов власти разных уровней, предпринимателей, общественников. Участники обсудили развитие всех видов туризма в регионе: промышленного, экспедиционного, оздоровительного, делового, событийного, научно-популярного и гастрономического. Также в рамках мероприятия поговорили о подготовке специалистов для сферы гостеприимства.
Заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков отметил, что главным итогом мероприятия стал интерес к Камчатскому краю как к площадке для инвестиций в развитие сферы туризма. Он выразил надежду, что все вопросы, которые обсуждались на мероприятии, будут реализованы в проектах.
Отмечается, что на форуме было подписано несколько соглашений по развитию в регионе промышленного туризма и формированию туристической привлекательности. Также договор об обмене новыми технологиями и совместном развитии перспективных проектов заключили администрации Норильска и Петропавловска-Камчатского.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение подготовить документ об итогах мероприятия. В нем отразят результаты делового форума в виде аналитических материалов, которые будут использоваться при реализации различных программ.