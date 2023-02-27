Ветеринар назвал причины желания кошки иногда спрятаться от хозяина

Если же в жизни питомца нет никаких стрессовых факторов и в повседневной жизни ничего не изменилось, но он начинает прятаться от хозяина, это может говорить о его плохом самочувствии. Эксперт отметил, что так животное может показывать хозяину, что его что-то беспокоит. Это могут быть как вирусные заболевания, так и физиологические изменения, которые являются нормальными для животных.