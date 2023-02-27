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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Ветеринар назвал причины желания кошки иногда спрятаться от хозяина

Сегодня, 08:52
Ветеринар Богдан Галкин рассказал, почему иногда кот или кошка начинают уединяться в укромных местах и убегать от хозяина.

Как пишет NEWS.ru, эксперт отметил, что кошки по своей природе любят личное пространство и проводить время в одиночестве. При этом домашние кошки являются социализированными, поэтому заставляют своих хозяев нервничать, когда резко меняют поведение. Когда домашнее животное начинает играть в прятки - убегать от хозяина, прятаться в укромных уголках, то показывает свое недовольство. Так питомец реагирует на появление нового домашнего животного, члена семьи или хочет привлечь внимание хозяина.

Если же в жизни питомца нет никаких стрессовых факторов и в повседневной жизни ничего не изменилось, но он начинает прятаться от хозяина, это может говорить о его плохом самочувствии. Эксперт отметил, что так животное может показывать хозяину, что его что-то беспокоит. Это могут быть как вирусные заболевания, так и физиологические изменения, которые являются нормальными для животных.

“Когда питомец начинает плохо себя чувствовать, может подниматься температура и появляется слабость. Это могут быть симптомы вирусных заболеваний, отравления, острой болезненности каких-либо органов, светобоязни при поражении глаз. В таком случае следует обратиться к ветеринарному врачу. Физиологические состояния, вызванные действием гормонов, такие как течка и беременность, могут вызывать изменения в поведении, и в таком случае это считается нормой”, — подчеркнул специалист.



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