Владимир Зеленский ввел санкции против жителя Свердловской области

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:57
Данные о том, что со дня вступления документов в силу свердловчанин не сможет производить финансовые манипуляции, торговые операции, а также использовать украинские банковские активы (если таковые имеются), появились на официальном сайте страны-инициатора санкций. Ограничения актуальны на протяжении 10 лет.
По версии издания Ура.ру, Дмитрий Уткин служил в ЧВК под позывным «герр Вагнер». На основании этого псевдонима компания получила свое нынешнее название. Мужчина был главой организации в 2014 году.