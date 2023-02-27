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Владимир Зеленский ввел санкции против жителя Свердловской области

27 февраля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Дмитрий Уткин, по версии СМИ, является бывшим главой частной военной компании «Вагнер». Он попал в санкционные списки Украины, подписанные главой государства Владимиром Зеленским. Уткин родился в Асбесте в 1970 году.

Данные о том, что со дня вступления документов в силу свердловчанин не сможет производить финансовые манипуляции, торговые операции, а также использовать украинские банковские активы (если таковые имеются), появились на официальном сайте страны-инициатора санкций. Ограничения актуальны на протяжении 10 лет.

По версии издания Ура.ру, Дмитрий Уткин служил в ЧВК под позывным «герр Вагнер». На основании этого псевдонима компания получила свое нынешнее название. Мужчина был главой организации в 2014 году.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Политика#Санкции#ЧВК#ЧВК "Вагнер"
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