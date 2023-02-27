Владимир Зеленский ввел санкции против жителя Свердловской области

Данные о том, что со дня вступления документов в силу свердловчанин не сможет производить финансовые манипуляции, торговые операции, а также использовать украинские банковские активы (если таковые имеются), появились на официальном сайте страны-инициатора санкций. Ограничения актуальны на протяжении 10 лет.