Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
На предприятии на протяжении многих лет успешно действует программа «Жилье». В её рамках УВЗ компенсирует сотрудникам проценты по ипотечным кредитным договорам. Ежегодно данной поддержкой пользуются порядка 400 уралвагонзаводцев. Компенсация составляет до 66%.
Жилищный вопрос актуален для многих людей. Решиться на ипотеку непростой шаг для каждого. Даже если есть стабильная работа, достойная заработная плата два раза в месяц без задержек и расширенный социальный пакет — как на Уралвагонзаводе. Администрация предприятия, понимая, как важно молодым сотрудникам быть уверенными в завтрашнем дне, поддерживает работников в вопросах приобретения квадратных метров.
Чтобы стать участником программы, необходимо отработать на предприятии 3 года. А если у сотрудника есть статус молодого специалиста — всего лишь 3 месяца. Приоритет для участия в программе отдается высококвалифицированным работникам с востребованной для Уралвагонзавода профессией.
Примеров счастливых семей немало. Оператор станков с программным управлением Вадим Черепанов жил со своей женой Ольгой у родителей. Но после рождения ребенка пришлось задуматься о своём жилье, тогда и взяли ипотеку. О программе узнали уже после приобретения квартиры. Сертификат на корпоративную поддержку Вадим получил в торжественной обстановке после победы на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Иван Забродин работал в механосборочном цехе токарем. Являлся молодежным лидером, организатором рационализаторской деятельности и неоднократным победителем конкурсов профессионального мастерства. Когда у семьи Забродиных родился малыш, было принято решение взять жилье в ипотеку. Благодаря достижениям Иван получил высокий индивидуальный коэффициент.
Завод компенсировал значительную часть процентов, что позволило накопить немного средств, сделать ремонт, потолки, купить мебель, — отмечает Иван.
Договор на получение финансовой поддержки от завода заключается ежегодно. Стать участником программы можно не более 5 раз. Но это как раз тот период, когда проценты составляют значительную часть ежемесячного платежа. Поэтому содействие в снижении экономических затрат в этот период особенно необходимо.
Приходите на Уралвагонзавод и исполните мечту о собственной квартире!
Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн по сб).
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