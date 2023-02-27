Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна

Примеров счастливых семей немало. Оператор станков с программным управлением Вадим Черепанов жил со своей женой Ольгой у родителей. Но после рождения ребенка пришлось задуматься о своём жилье, тогда и взяли ипотеку. О программе узнали уже после приобретения квартиры. Сертификат на корпоративную поддержку Вадим получил в торжественной обстановке после победы на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».