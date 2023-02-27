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Зеленский ввел санкции в отношении детского омбудсмена по Свердловской области

27 февраля 2023, 05:43
Фото: 1MI
Глава Украины Владимир Зеленский согласовал пакет санкций на детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова. Данные предоставлены в открытый доступ на сайте президента страны.

Омбудсмен родился в марте 1958 года. Ему заблокировали финансовые транзакции, ограничили возможности в сфере недвижимости и экономики, а также заморозили банковские счета (если таковые имеются). Также виза свердловчанина перестала действовать в срок на 50 лет.

Кроме того, полвека ограничений наложили на заслуженного мастера спорта Советского союза и четырехкратного победителя Олимпийских игр в дисциплине «плавание» Александра Попова, который родился в поселке Лесном.

Владимир Зеленский ввел санкции против жителя Свердловской области
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Ранее стало известно, что другой свердловчанин стал целью новых санкций Украины.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Зеленский#Политика#Санкции#Омбудсмен#Ограничения
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