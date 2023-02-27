Зеленский ввел санкции в отношении детского омбудсмена по Свердловской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Омбудсмен родился в марте 1958 года. Ему заблокировали финансовые транзакции, ограничили возможности в сфере недвижимости и экономики, а также заморозили банковские счета (если таковые имеются). Также виза свердловчанина перестала действовать в срок на 50 лет.
Кроме того, полвека ограничений наложили на заслуженного мастера спорта Советского союза и четырехкратного победителя Олимпийских игр в дисциплине «плавание» Александра Попова, который родился в поселке Лесном.
Ранее стало известно, что другой свердловчанин стал целью новых санкций Украины.