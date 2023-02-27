Зеленский ввел санкции в отношении детского омбудсмена по Свердловской области

Омбудсмен родился в марте 1958 года. Ему заблокировали финансовые транзакции, ограничили возможности в сфере недвижимости и экономики, а также заморозили банковские счета (если таковые имеются). Также виза свердловчанина перестала действовать в срок на 50 лет.