Жертвы мошенников в Тюмени остались без денег и надежд

Более 20 миллионов рублей похитили на минувшей неделе интернет-мошенники у доверчивых жителей Тюменской области. На обман аферистов попались 57 тюменцев. По данным прокуратуры, у одной из пострадавших от деятельности мошенников со счетов было украдено около 4 миллионов рублей.

Злоумышленники, позвонив на мобильный телефон жительницы областного центра и представившись сотрудниками Банка России, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитили у нее 3,9 миллиона рублей. При этом женщина, не подозревая о подвохе, самостоятельно перечислила денежные средства аферистам, пишет nashgorod.ru. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на их счета.