Житель Нижнего Тагила убил мужчину из-за иномарки за 2 миллиона

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Нижнем Тагиле завершилось расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и ч.2 ст.325 УК РФ (похищение паспорта). Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Известно, что верной прошлого года мужчина нашёл объявление в интернете о продаже иномарки за 2 млн 350 тысяч рублей. Он позвонил продавцу и договорился о встрече. На следующий день он сказал, что покупает машину.
Далее они опять встретились, и предполагаемый покупатель под предлогом проверки ходовых качеств машины предложил продавцу проехать на заранее подобранный участок местности. При этом «покупатель» сел на заднее сидение.
Доехав до нужного места, убедившись, что рядом нет никого из людей, мужчина потребовал у хозяина авто выйти, приложив к нему пистолет. Тот отказался. Тогда угрожающий оружием произвел несколько выстрелов ему в голову. Мужчина скончался на месте.
Злоумышленник переложил его тело назад и поехал в сторону города Невьянска. Тело он выбросил в снег на трассе, предварительно достав из кармана трупа телефон за 10 тысяч рублей, а из машины паспорт и другие документы.
Преступника задержали по горячим следам. Тело убитого нашли. Вину задержанный признал, а следствие собрало достаточную доказательственную базу и дело направили в суд.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, убитый работал инженером в одном из нижнетагильских акционерных обществ. О его пропаже в органы сообщила супруга.
В роковой день мужчина взял отгул на работе и около полудня убыл для решения вопроса со сделкой, а вскоре перестал отвечать на телефонные звонки. На следующий день после убийства сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили иномарку погибшего на улице Крылова, - сказал Валерий Горелых.
В качестве орудия фигурант дела использовал пистолет «Гроза-021», который значился в федеральном розыске с 2015 года в качестве похищенного.