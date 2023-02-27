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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Жители Екатеринбурга смогут увидеть северное сияние

27 февраля 2023, 14:52
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга в ночь на 28 февраля 2023 года смогут увидеть северное сияние. Специалисты советуют выехать за пределы города, чтобы его разглядеть.

Вечером 27 февраля погода прояснится. Ожидается планетарный К-индекс около 7. В такой ситуации можно вести наблюдения, но за пределами города, где небо темнее, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что прогнозируется самая сильная магнитная буря.

Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля под Екатеринбургом в районе села Мостовское житель Екатеринбурга запечатлел северное сияние. Он рассказал, что для здешних мест это редкое явление.

Северное сияние заметили в небе над Екатеринбургом
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#Ирина Кирилова#Северное сияние#Ночь#Природа#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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