Вечером 27 февраля погода прояснится. Ожидается планетарный К-индекс около 7. В такой ситуации можно вести наблюдения, но за пределами города, где небо темнее, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что прогнозируется самая сильная магнитная буря.