Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Вечером 27 февраля погода прояснится. Ожидается планетарный К-индекс около 7. В такой ситуации можно вести наблюдения, но за пределами города, где небо темнее, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он отметил, что прогнозируется самая сильная магнитная буря.
Напомним, в ночь с 15 на 16 февраля под Екатеринбургом в районе села Мостовское житель Екатеринбурга запечатлел северное сияние. Он рассказал, что для здешних мест это редкое явление.