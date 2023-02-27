Жители Екатеринбурга возмутились из-за роста платежа за ЖКХ в 4 раза

У тех, кто проживает в частных домах, тоже возникли проблемы. Ранее сумма к оплате за ЖКХ составляла 10-13 тысяч рублей, а теперь она выросла до 18-20 тысяч, рассказывает один из жителей СНТ. Еще один проживающий в поселке Прохладном заявил, что получил за февраль квитанцию на 24,2 тысячи рублей.