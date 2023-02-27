Жители Екатеринбурга возмутились из-за роста платежа за ЖКХ в 4 раза

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По словам одной из жительниц дома на улице Рощинской, 46/2, в январе 2023 года стоимость электричества составила 142 рубля. Однако в феврале сумма составила уже более 600 рублей. Это больше обычного, утверждает девушка.
Она проживает в однокомнатной квартире. Ее подруга за двух комнатную оплатит 850 рублей, рассказывает девушка. Она также сравнила цифры с соседним домом. Сама девушка проживает в доме с двумя подъездами и 13-ю этажами. У соседей дом выше, а подъездов около 10. Им в квитанциях насчитали около 130 рублей.
На подобные скачки цен жалуются и другие жители Екатеринбурга. В декабре, по словам одной из жительниц города, она оплатила за двухкомнатную квартиру 5,8 тысячи рублей. В январе сумма составила 6,7 тысячи рублей. Однако теперь она получила квитанцию с еще большей суммой.
Еще одна жительница Екатеринбурга утверждает, что получила в общей сложности счет на 12 тысяч рублей.
У тех, кто проживает в частных домах, тоже возникли проблемы. Ранее сумма к оплате за ЖКХ составляла 10-13 тысяч рублей, а теперь она выросла до 18-20 тысяч, рассказывает один из жителей СНТ. Еще один проживающий в поселке Прохладном заявил, что получил за февраль квитанцию на 24,2 тысячи рублей.