33,1 тонны краски для разметки закупают дорожники Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Заказчиком выступает МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил». Для выполнения дорожных работ в городе будет закуплено 31,4 тонны белой и 1,7 тонны желтой краски.
Подрядчик должен поставить товар своим транспортом в течение 12 рабочих дней с момента заключения контракта в Центр организации дорожного движения на улице Карла Маркса, 63. Краску необходимо расфасовать в ведра объемом от 20 до 35 килограммов.
В техзадании отмечается, что краска не должна представлять опасности для жизни и здоровья жителей Нижнего Тагила. Также товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов повреждения и соответствовать ГОСТам.
Гарантия на товар составит 12 месяцев с даты заключения договора.