TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

33,1 тонны краски для разметки закупают дорожники Нижнего Тагила

28 февраля 2023, 10:24
Фото: 1MI
Тендер на поставку краски для дорожной разметки объявлен в Нижнем Тагиле. На покупку 33,1 тонны выделено 4,3 миллиона рублей.

Заказчиком выступает МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил». Для выполнения дорожных работ в городе будет закуплено 31,4 тонны белой и 1,7 тонны желтой краски.

Подрядчик должен поставить товар своим транспортом в течение 12 рабочих дней с момента заключения контракта в Центр организации дорожного движения на улице Карла Маркса, 63. Краску необходимо расфасовать в ведра объемом от 20 до 35 килограммов.

В техзадании отмечается, что краска не должна представлять опасности для жизни и здоровья жителей Нижнего Тагила. Также товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без следов повреждения и соответствовать ГОСТам.

Гарантия на товар составит 12 месяцев с даты заключения договора.

Новый сигнал светофора появится в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем ТагилеСбои в ИТС и «зеленой волне»: ГИБДД Нижнего Тагила обвиняет УСМ в городских пробкахНекачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП
#Дороги#Разметка#Закупка#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Евгения Сафина
Подпишитесь
Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
Сегодня, 09:15
Роспотребнадзор выявил некачественную воду после жалоб тагильчанина с ул. Космонавтов
Вчера, 12:15
На 35 тысяч оштрафованы перевозчики Нижнего Тагила в январе 2023 года
Вчера, 10:23
Итоги недели: превышение выбросов и смердящее поле с навозом
Вчера, 07:10
Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТП
Сегодня, 09:19
Вместе с Уралвагонзаводом ипотека не страшна
Вчера, 11:22