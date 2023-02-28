Более 2 тысяч иностранцев выдворены из Свердловской области за 2022 год

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Published Сегодня, 12:00
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Всего к административной ответственности привлекли 17 557 свердловчан, штраф назначили 14 659 из них. Большинство нарушений были связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч).
Рассмотрено 3117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев, в отношении 2 089 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны.
За непослушание полицейским привлечено к административной ответственности 2 330 человек. За грубые нарушения ПДД и за оставление места аварии «административки» получили 600 лиц.