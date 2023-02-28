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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Более 2 тысяч иностранцев выдворены из Свердловской области за 2022 год

28 февраля 2023, 12:00
Фото: 1MI

Жители Свердловской области заплатили более 83 миллиона рублей штрафов за 2022 год

В Свердловской области местных жителей оштрафовали на более чем 83 миллиона рублей в 2022 году.

Всего к административной ответственности привлекли 17 557 свердловчан, штраф назначили 14 659 из них. Большинство нарушений были связаны со сферой охраны общественного порядка (около 10 тысяч).

Рассмотрено 3117 дел, связанных с нарушением правил пребывания и работы иностранцев, в отношении 2 089 иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

За непослушание полицейским привлечено к административной ответственности 2 330 человек. За грубые нарушения ПДД и за оставление места аварии «административки» получили 600 лиц.

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#Елена Озерова#ПДД#Штрафы#Ответственность#Административная ответственность#Происшествия#Новости УрФО
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