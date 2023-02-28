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Updated Сегодня, 05:14

Часть Екатеринбурга осталась без отопления из-за аварии

28 февраля 2023, 05:12
Фото: 1MI
В некоторых районах Екатеринбурга пропало отопление из-за коммунальной аварии. Батареи стали холодными в квартирах по улице Щорса и далее на юг, до пивзавода. Подобная ситуация наблюдается с вечера 27 февраля.

Батареи в многоэтажках остыли из-за того, что прорвало магистральную трубу. В данный момент на аварийном участке проводятся ремонтные работы. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на аварийно-диспетчерскую службу.

6 многоэтажек в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды на 12 часов
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Напомним, что 26 февраля по той же причине 6 домов в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячего водоснабжения. Тагильчане мерзли в своих квартирах на протяжении 12 часов. Как рассказала TagilCity.ru пострадавшая Нина Л., семья грелась от газовой плиты на кухне и одевалась «как на улицу осенью».

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#Екатеринбург#Коммунальная авария#Батареи#Отопление#Тепло#Происшествия#Анна Варнакина
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