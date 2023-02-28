Часть Екатеринбурга осталась без отопления из-за аварии

Напомним, что 26 февраля по той же причине 6 домов в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячего водоснабжения. Тагильчане мерзли в своих квартирах на протяжении 12 часов. Как рассказала TagilCity.ru пострадавшая Нина Л., семья грелась от газовой плиты на кухне и одевалась «как на улицу осенью».