Депутаты Нижнего Тагила могут стать старостами населенных пунктов

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Теперь у народных избранников появилось еще одно основание для назначения старостой. Это должен быть гражданин РФ, имеющий в собственности жилое помещение, расположенное на территории населенного пункта.
Если раньше старосте было необходимо проживать на территории конкретного населенного пункта и обладать активным избирательным правом. То теперь, если даже человек прописан в другом месте, но имеет в собственности помещение, то он тоже может быть старостой, — пояснил спикер думы Вадим Раудштейн.
Кроме того, сейчас предлагают исключить должность депутата городской думы из запретного списка для получения статуса старосты. Единственное, депутат должен работать на непостоянной основе, пояснил Вадим Раудштейн.
Правотворческая инициатива получила положительное заключение прокурора Ленинского района. Депутаты единогласно одобрили проект внесения изменений в устав Нижнего Тагила на основании федерального закона №12 от 6 февраля 2023 года.