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Диких кабанов заметили на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

28 февраля 2023, 03:31
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Местные жители обнаружили стаю диких кабанов. Животные шли по обочине Исинского тракта в Нижнем Тагиле и не обращали внимание на проезжающие мимо автомобили.

Однако не все тагильчане согласились с тем, что на фото именно дикие звери. Со слов одной из жительниц Нижнего Тагила, очевидцы запечатлели домашних свиней, которые принадлежат местному фермеру и вышли на прогулку. Также на фотографии обнаружили собаку, которая, по всей видимости, охраняет стаю.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
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К комментированию записи сообщества «Инцидент Нижний Тагил» присоединился и возможный хозяин животных. Он сообщил, что за свиньями не уследили рабочие, поэтому те вышли с территории и отправились гулять по Исинскому тракту.

У нас рабочие за ними не уследили, были в свинарнике, а свиньи на улице, вот и пошли так сказать на водопой, а собаки как защитники и пастухи, — рассказал Леха Ж.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Природа#Кабан#Свинья#Животные#Ферма
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