Диких кабанов заметили на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Однако не все тагильчане согласились с тем, что на фото именно дикие звери. Со слов одной из жительниц Нижнего Тагила, очевидцы запечатлели домашних свиней, которые принадлежат местному фермеру и вышли на прогулку. Также на фотографии обнаружили собаку, которая, по всей видимости, охраняет стаю.
К комментированию записи сообщества «Инцидент Нижний Тагил» присоединился и возможный хозяин животных. Он сообщил, что за свиньями не уследили рабочие, поэтому те вышли с территории и отправились гулять по Исинскому тракту.
У нас рабочие за ними не уследили, были в свинарнике, а свиньи на улице, вот и пошли так сказать на водопой, а собаки как защитники и пастухи, — рассказал Леха Ж.