Диких кабанов заметили на Исинском тракте в Нижнем Тагиле

Однако не все тагильчане согласились с тем, что на фото именно дикие звери. Со слов одной из жительниц Нижнего Тагила, очевидцы запечатлели домашних свиней, которые принадлежат местному фермеру и вышли на прогулку. Также на фотографии обнаружили собаку, которая, по всей видимости, охраняет стаю.