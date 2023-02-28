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До 5 лет тюрьмы грозит виновнику смертельной аварии на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

28 февраля 2023, 12:50
Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила
Уголовное дело в отношении водителя BMW X5 направлено в Ленинский суд Нижнего Тагила. Именно он стал виновником смертельной аварии, которая произошла 29 ноября 2022 года на улице Челюскинцев.

В тот день около дома № 26 столкнулись сразу пять транспортных средств и погиб водитель Chevrolet Niva.

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» собрали доказательства и установили, кто нарушил правила дорожного движения и чьи действия привели к смертельной аварии. Они опросили всех очевидцев и участников ДТП, изучили записи с видеорегистраторов и камеры, установленной на перекрестке с Черноисточинским шоссе. Был проведен ряд экспертиз судебно-медицинских, видео- и автотехнических экспертиз.

В результате было установлено, что 38-летний водитель BMW X5 ехал в строну центра города с превышением скорости. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, несмотря на то, что пытался экстренно затормозить. Там иномарка врезалась в Chevrole Niva и другие транспортные средства. 45-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии.

В отношении водителя BMW заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Оно будет рассматриваться в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Общество#ДТП#Суд#Авария#Автомобиль#Водитель#Смерть
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