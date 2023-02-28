До 5 лет тюрьмы грозит виновнику смертельной аварии на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В тот день около дома № 26 столкнулись сразу пять транспортных средств и погиб водитель Chevrolet Niva.
Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» собрали доказательства и установили, кто нарушил правила дорожного движения и чьи действия привели к смертельной аварии. Они опросили всех очевидцев и участников ДТП, изучили записи с видеорегистраторов и камеры, установленной на перекрестке с Черноисточинским шоссе. Был проведен ряд экспертиз судебно-медицинских, видео- и автотехнических экспертиз.
В результате было установлено, что 38-летний водитель BMW X5 ехал в строну центра города с превышением скорости. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, несмотря на то, что пытался экстренно затормозить. Там иномарка врезалась в Chevrole Niva и другие транспортные средства. 45-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии.
В отношении водителя BMW заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Оно будет рассматриваться в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».