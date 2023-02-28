До 5 лет тюрьмы грозит виновнику смертельной аварии на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

В результате было установлено, что 38-летний водитель BMW X5 ехал в строну центра города с превышением скорости. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, несмотря на то, что пытался экстренно затормозить. Там иномарка врезалась в Chevrole Niva и другие транспортные средства. 45-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии.