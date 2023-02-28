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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Дошкольники из Краснотурьинска сразились в экологическом чемпионате

28 февраля 2023, 08:28
Фото: Пресс-служба компании "Рифей"
Экологический чемпионат состоялся для дошкольников из Краснотурьинска. Организаторами выступили регоператор «Рифей» и детский технопарк «Кванториум».

Во втором хакатоне «Разделяй!» поучаствовали 140 ребят. В чемпионате разработчиков было задействовано 14 команд дошкольников. В рамках мероприятий они должны были создать собственную модель системы обращения с ТКО.

Фото: Пресс-служба компании "Рифей"

Сперва ребята познакомились с работой регоператора. Им рассказали, как происходит сбор и транспортирование отходов из населенных пунктов, а также каким образом полезные материалы из отходов снова попадают на предприятия для производства новой продукции. Рассказали дошколятам и о проекте «Экодом».

Очень важно создать для подрастающего поколения современную систему, поддерживающую интерес к экологической тематике на всех этапах взросления. Мы планируем, что проект «Экодом» в Краснотурьинске станет важным звеном этой обучающей цепочки, а участники сегодняшнего хакатона - его постоянными гостями, - сказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

В результате ребята получили сертификаты и подарки. Некоторые были отмечены дипломами. А спецнаграды за целеустремленность удостоились ребята из команды «Фиксики» детского сада №17.

#Елена Озерова#Дети#Рифей#ТКО#Мусор#Отходы#Школа#Экология#Новости УрФО
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