Дошкольники из Краснотурьинска сразились в экологическом чемпионате

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Во втором хакатоне «Разделяй!» поучаствовали 140 ребят. В чемпионате разработчиков было задействовано 14 команд дошкольников. В рамках мероприятий они должны были создать собственную модель системы обращения с ТКО.
Сперва ребята познакомились с работой регоператора. Им рассказали, как происходит сбор и транспортирование отходов из населенных пунктов, а также каким образом полезные материалы из отходов снова попадают на предприятия для производства новой продукции. Рассказали дошколятам и о проекте «Экодом».
Очень важно создать для подрастающего поколения современную систему, поддерживающую интерес к экологической тематике на всех этапах взросления. Мы планируем, что проект «Экодом» в Краснотурьинске станет важным звеном этой обучающей цепочки, а участники сегодняшнего хакатона - его постоянными гостями, - сказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
В результате ребята получили сертификаты и подарки. Некоторые были отмечены дипломами. А спецнаграды за целеустремленность удостоились ребята из команды «Фиксики» детского сада №17.