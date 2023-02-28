Дошкольники из Краснотурьинска сразились в экологическом чемпионате

Сперва ребята познакомились с работой регоператора. Им рассказали, как происходит сбор и транспортирование отходов из населенных пунктов, а также каким образом полезные материалы из отходов снова попадают на предприятия для производства новой продукции. Рассказали дошколятам и о проекте «Экодом».