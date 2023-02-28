Два автобуса с пассажирами попали в ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Первая авария произошла из-за выезда автомобиля УАЗ на встречку, где он столкнулся с автобусом «ПАЗ». В транспортном средстве, ехавшем по своей полосе, находилось 40 пассажиров.
Автобус ехал по маршруту №103 «Монетный-Березовский». В результате ДТП травмировались водитель и один пассажир УАЗа. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Через несколько минут здесь же из-за несоблюдения дистанции произошло второе ДТП. Столкнулись три машины и автобус «Вектор Некст», который ехал по маршруту №109 «Березовский-Ключевск-Екатеринбург» с тремя пассажирами. Никто не пострадал.