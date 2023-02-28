Два автобуса с пассажирами попали в ДТП под Екатеринбургом

Через несколько минут здесь же из-за несоблюдения дистанции произошло второе ДТП. Столкнулись три машины и автобус «Вектор Некст», который ехал по маршруту №109 «Березовский-Ключевск-Екатеринбург» с тремя пассажирами. Никто не пострадал.