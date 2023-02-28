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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Два автобуса с пассажирами попали в ДТП под Екатеринбургом

28 февраля 2023, 13:43
Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области
На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск произошло два ДТП с участием рейсовых автобусов.

Первая авария произошла из-за выезда автомобиля УАЗ на встречку, где он столкнулся с автобусом «ПАЗ». В транспортном средстве, ехавшем по своей полосе, находилось 40 пассажиров.

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Автобус ехал по маршруту №103 «Монетный-Березовский». В результате ДТП травмировались водитель и один пассажир УАЗа. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Через несколько минут здесь же из-за несоблюдения дистанции произошло второе ДТП. Столкнулись три машины и автобус «Вектор Некст», который ехал по маршруту №109 «Березовский-Ключевск-Екатеринбург» с тремя пассажирами. Никто не пострадал.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Авария#ДТП#Автобусы#Трасса#Происшествия#Новости УрФО
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