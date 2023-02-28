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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Фейки об отравленных украинских духах распространяются в Екатеринбурге

28 февраля 2023, 13:19
Фото: 1MI
Массовая рассылка в мессенджерах о ядовитых духах с Украины напугала жителей Екатеринбурга. В полиции пояснили, что это фейк.

Автор аудиозаписи рассказывает, что украинцы приехали в Россию и бесплатно раздают духи на улицах. У человека, понюхавшего отравленный парфюм, нарушается работа дыхательных путей. В одном из российских городов из-за этого погибло два человека.

По словам жителей Екатеринбурга, информация стремительно распространяется в чатах в различных мессенджерах, так как стараются предупредить друг друга об опасности, пишет «КП-Екатеринбург».

Однако в правоохранительных органах рекомендовали свердловчанам не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о подозрительных личностях.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Отравление#Духи#Мессенджеры#Фейк#Общество
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