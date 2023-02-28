Фейки об отравленных украинских духах распространяются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Автор аудиозаписи рассказывает, что украинцы приехали в Россию и бесплатно раздают духи на улицах. У человека, понюхавшего отравленный парфюм, нарушается работа дыхательных путей. В одном из российских городов из-за этого погибло два человека.
По словам жителей Екатеринбурга, информация стремительно распространяется в чатах в различных мессенджерах, так как стараются предупредить друг друга об опасности, пишет «КП-Екатеринбург».
Однако в правоохранительных органах рекомендовали свердловчанам не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о подозрительных личностях.