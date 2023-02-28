Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о преследовании тагильчанки

На сегодняшний день в отношении Александра Елисеева возбуждено одно уголовное дело по факту сломанного телефона Юлии. Как рассказала редакции представитель потерпевшей Юлия Липинская, ущерб за порчу имущества Александр возместил, но только за один телефон. Также он пытается отменить постановление о возбуждении уголовного дела, подав жалобу в суд.