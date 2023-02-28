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Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о преследовании тагильчанки

28 февраля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Дело жительницы Нижнего Тагила Юлии Киприяновой о преследовании, угрозах и порче имущества со стороны бывшего сожителя взято на личный контроль главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Тагильчанка обратилась к главе СК с просьбой принять меры в отношении ее бывшего партнера Александра Елисеева, который, по утверждению девушки, угрожает ей, преследует, а также разбивает ее имущество — телефоны и автомобиль. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело с учетом всех доводов обратившейся, а также представить доклад о его ходе и результатах, — говорится в сообщении Следкома.

На сегодняшний день в отношении Александра Елисеева возбуждено одно уголовное дело по факту сломанного телефона Юлии. Как рассказала редакции представитель потерпевшей Юлия Липинская, ущерб за порчу имущества Александр возместил, но только за один телефон. Также он пытается отменить постановление о возбуждении уголовного дела, подав жалобу в суд.

Обвинившая в преследовании экс-сожителя тагильчанка обратилась к Бастрыкину
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#Анна Григорьева#Следственный комитет#Обращение#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин
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