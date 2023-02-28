Хакеры объявили воздушную тревогу по российскому телевидению

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Сотрудники МЧС рассказали, что это произошло в результате взлома серверов. В МЧС добавили, что эта информация не соответствует действительности и является ложной.
Ранее, в феврале, уже происходил взлом радиостанций в ряде региона. К примеру, некоторые жители Свердловской области рассказали, что услышали по радио женский голос, который призывал россиян последовать в укрытие. Тогда официальные ведомства также сообщили, что произошел взлом.
Ранее сообщалось, что настоящая проверка системы оповещения состоится. 1 марта примерно в 10:43 по телевизору может раздаться сигнал проверки системы оповещения. Предположительно, сообщение, которое прервет вещание телеканалов, продлится одну минуту.