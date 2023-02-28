Хакеры объявили воздушную тревогу по российскому телевидению

Ранее, в феврале, уже происходил взлом радиостанций в ряде региона. К примеру, некоторые жители Свердловской области рассказали, что услышали по радио женский голос, который призывал россиян последовать в укрытие. Тогда официальные ведомства также сообщили, что произошел взлом.