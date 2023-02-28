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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Хакеры объявили воздушную тревогу по российскому телевидению

28 февраля 2023, 09:29
Фото: 1MI
В некоторых регионах России по телевизору и радио раздалась воздушная тревога.

Сотрудники МЧС рассказали, что это произошло в результате взлома серверов. В МЧС добавили, что эта информация не соответствует действительности и является ложной.

Ранее, в феврале, уже происходил взлом радиостанций в ряде региона. К примеру, некоторые жители Свердловской области рассказали, что услышали по радио женский голос, который призывал россиян последовать в укрытие. Тогда официальные ведомства также сообщили, что произошел взлом.

Ранее сообщалось, что настоящая проверка системы оповещения состоится. 1 марта примерно в 10:43 по телевизору может раздаться сигнал проверки системы оповещения. Предположительно, сообщение, которое прервет вещание телеканалов, продлится одну минуту.

В Свердловской области разом перестанут работать телевизоры
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#Радио#Телевидение#Телевизор#Хакеры#Взлом#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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