Игорь Сальников покидает пост мэра Верхней Салды

Игорь Сальников сообщил, что перестает быть главой Верхнесалдинского ГО по семейным обстоятельствам — ему необходимо сменить место жительства. Об этом бывший градоначальник сообщил на личной странице «ВКонтакте». Кроме сообщения об отставке, в социальных сетях экс-мэра произошли изменения: например, пропал статус с названием должности, а город проживания сменился на Пермь.