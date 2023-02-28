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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Игорь Сальников покидает пост мэра Верхней Салды

28 февраля 2023, 09:59
Фото: Игорь Сальников "ВКонтакте"
Игорь Сальников больше не мэр Верхней Салды
28 февраля станет последним рабочим днем Игоря Сальникова — мэра Верхней Салды. Он покидает свой пост.

Игорь Сальников сообщил, что перестает быть главой Верхнесалдинского ГО по семейным обстоятельствам — ему необходимо сменить место жительства. Об этом бывший градоначальник сообщил на личной странице «ВКонтакте». Кроме сообщения об отставке, в социальных сетях экс-мэра произошли изменения: например, пропал статус с названием должности, а город проживания сменился на Пермь.

Фото: Игорь Сальников "ВКонтакте"

Напомним, что источник TagilCity.ru сообщил редакции, что кресло градоначальника муниципалитета займет экс-председатель Гордумы Нижнего Тагила и и бывший региональный замминистра по физкультуре Александр Маслов. 21 февраля он получил новое место работы и стал замглавы Верхней Салды по соцсфере. Он добровольно принял отставку на прошлом месте трудоустройства.

Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
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#Анна Варнакина#Игорь Сальников#Александр Маслов#Верхняя Салда#Политика#Мэр#Отставка#Увольнение
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