Игорь Сальников покидает пост мэра Верхней Салды

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Игорь Сальников сообщил, что перестает быть главой Верхнесалдинского ГО по семейным обстоятельствам — ему необходимо сменить место жительства. Об этом бывший градоначальник сообщил на личной странице «ВКонтакте». Кроме сообщения об отставке, в социальных сетях экс-мэра произошли изменения: например, пропал статус с названием должности, а город проживания сменился на Пермь.
Напомним, что источник TagilCity.ru сообщил редакции, что кресло градоначальника муниципалитета займет экс-председатель Гордумы Нижнего Тагила и и бывший региональный замминистра по физкультуре Александр Маслов. 21 февраля он получил новое место работы и стал замглавы Верхней Салды по соцсфере. Он добровольно принял отставку на прошлом месте трудоустройства.