Издевавшийся над покойными уралец пойман в Кирове на обмане девушек

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Молодой человек, пока работал в похоронном бюро, записывал видео с умершими людьми. Он выкладывал записи в Telegram. Записи сопровождались подписями в виде шуток.
В результате знакомая екатеринбуржца нашла эти видео и решила положить конец издевательствам. Она сообщила о происходящем начальству. Молодого человека уволили. Он угрожал знакомой, что отомстит.
Теперь стало известно, что уволенный сотрудник задержан в Кирове. Туда он уехал с другом на заработки. Молодые люди решили заработать на пенсионерах при помощи обмана. По словам той же знакомой, мужчины перестали выходить на связь. Тогда знакомые стали обзванивать полицейские участки. Через время стало известно, что друзья задержаны, пишет «КП-Екатеринбург».
Недавно молодой человек выходил с друзьями на связь. Он заявил, что невиновен и его подставили. Сам друг, с которым находился екатеринбуржец был уже замечен в махинациях, рассказала девушка.
В пресс-службе МВД по Кировской области заявили, что двое 21-летних жителей Екатеринбурга выполнили функции курьеров в двух преступлениях и одном покушении. Они использовали схему с родственниками, попавшими в ДТП. Однако одна из пенсионерок попросила у курьера документы. Он заявил, что они остались в машине, ушел и не вернулся.