Издевавшийся над покойными уралец пойман в Кирове на обмане девушек

В пресс-службе МВД по Кировской области заявили, что двое 21-летних жителей Екатеринбурга выполнили функции курьеров в двух преступлениях и одном покушении. Они использовали схему с родственниками, попавшими в ДТП. Однако одна из пенсионерок попросила у курьера документы. Он заявил, что они остались в машине, ушел и не вернулся.