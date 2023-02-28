Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
ООО «Генерационное оборудование инжиниринг» обратилось с иском о взыскании убытков в сумме 1,4 миллиона рублей с администрации Горноуральского ГО и МКУ «Управление капитального строительства ГГО» в Арбитражный суд Свердловской области. Главой ГГО является Дмитрий Летников, а директором МКУ — Константин Сайтбурханов.
Дело в том, что в конце 2019 года была объявлена закупка на выполнение инженерных изысканий на строительство газовой блочной водогрейной котельной в поселке Первомайский. Начальная цена контракта составляла 4,4 миллиона рублей. Однако, несмотря на то, что «Генерационное оборудование» предложило наименьшую сумму в 2,8 миллиона рублей, администрация ГГО заключила контракт с другой фирмой, которая готова была выполнить работы за 4 миллиона.
Участники закупки оценивались по стоимостному (лучшая предложенная стоимость) и не стоимостному критерию (подтверждение квалификации участника), с указанием максимального количества баллов. По стоимостному критерию ООО «Генерационное оборудование-инжиниринг» предложило лучшую цену контракта, а по не стоимостному критерию истцу было присвоено 10 баллов из 100. Победителем признано ООО ПФ «ЗСК-ПРОЕКТ», — сказано в документации суда.
Не согласившись, «Генерационное оборудование» обратилось в суд о признании результатов тендера недействительными. Иск компании был удовлетворен, а заключенный контракт признан недействительным.
Также истец заявил, что в результате необоснованного предпочтения заказчика в пользу другого участника конкурса понес убытки на судебные расходы в размере 200 тысяч рублей и упустил выгоду в виде неполученной прибыли в сумме 1,3 миллиона рублей.
Однако суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований, так как незаконность действий администрации ГГО не означает, что такое поведение повлекло за собой убытки истца в виде упущенной выгоды. Кроме того, в данном случае отсутствует материальная составляющая в виде сделанных приготовлений, нет предварительных договоров на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Руководство «Генерационного оборудования» не согласилось с принятым решением и подало апелляцию, но суд оставил его без изменения. Согласно открытым данным, ООО ПФ «ЗСК-ПРОЕКТ» ранее должно было создать проект для строительства котельной и в Новоасбесте, но контракт также был отменен по решению суда.