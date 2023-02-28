Контракт администрации ГГО для строительства котельной признан недействительным

Дело в том, что в конце 2019 года была объявлена закупка на выполнение инженерных изысканий на строительство газовой блочной водогрейной котельной в поселке Первомайский. Начальная цена контракта составляла 4,4 миллиона рублей. Однако, несмотря на то, что «Генерационное оборудование» предложило наименьшую сумму в 2,8 миллиона рублей, администрация ГГО заключила контракт с другой фирмой, которая готова была выполнить работы за 4 миллиона.