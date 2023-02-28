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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила назначен на должность мэра Верхней Салды

28 февраля 2023, 14:27
Фото: 1MI
Бывший спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен на должность главы Верхней Салды.

К своим обязанностям он приступит с 1 марта. Об этом сообщает АН «Между строк».

В феврале 2023 года Маслов ушел с поста в Министерстве спорта Свердловской области и стал замглавы Верхней Салды по социальной сфере. 28 февраля, на заседании Верхнесалдинской городской думы парламентарии приняли отставку действующего мэра Игоря Сальникова.

Напомним, что в феврале в СМИ появилась неофициальная информация о том, что вскоре в Верхней Салде случатся перемены в органах власти. Причиной отставки мэра назывался митинг местных жителей против строительства кремниевого завода.

Отмечается, что Александр Маслов был назначен заместителем министра физкультуры и спорта региона Леонида Рапопорта в феврале 2018 года. Ранее он был спикером гордумы Нижнего Тагила и парламентарием двух созывов.

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#Елена Озерова#Мэр#Назначение#Верхняя Салда#Депутаты#Новости УрФО#Александр Маслов
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