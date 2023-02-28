Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила назначен на должность мэра Верхней Салды

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
К своим обязанностям он приступит с 1 марта. Об этом сообщает АН «Между строк».
В феврале 2023 года Маслов ушел с поста в Министерстве спорта Свердловской области и стал замглавы Верхней Салды по социальной сфере. 28 февраля, на заседании Верхнесалдинской городской думы парламентарии приняли отставку действующего мэра Игоря Сальникова.
Напомним, что в феврале в СМИ появилась неофициальная информация о том, что вскоре в Верхней Салде случатся перемены в органах власти. Причиной отставки мэра назывался митинг местных жителей против строительства кремниевого завода.
Отмечается, что Александр Маслов был назначен заместителем министра физкультуры и спорта региона Леонида Рапопорта в феврале 2018 года. Ранее он был спикером гордумы Нижнего Тагила и парламентарием двух созывов.